Ilmselt ei ole mitte kellelegi meist tingimata tarvis erilist lisamotivatsiooni orgsmide püüdmiseks - need on ju juba iseenesest ihaldusväärsed! Järgnevad viis pisut vähem levinud fakti just naiste orgasmide kohta panevad sind aga ilmselt tahes-tahtmata mõtlema selle peale, kas oled ka ise kogenud paari lõpuni jõudmisega kaasnevat efekti või siis vähemalt lootusrikkalt tulevikku vaatama.