Eriti tore on sõpra või kallimat sellise kingitusega üllatada siis, kui oled selle ise valmistanud. Aga kuna paljud meist pole õnnistatud piisavalt heade oskustega köögis, et küpsetada mõni uhke kook, siis tasub pilk pöörata pisut lihtsamate suupistete poole, sest kokkuvõttes on mõte see, mis loeb! Täna jagame teiega retsepti, mis kombineerib soolase ja magusa, popkorni ning tumeda šokolaadi.