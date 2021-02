1. Mees on veendunud, et kondoom vähendab naudingut

See võib paljude meeste puhul tõele vastata, kuid siiski pole see piisavalt hea põhjus, miks mitte kondoomi kanda. Paljud kondoomitootjad pakuvad klientidele kondoome, mis ei vähenda sugugi naudingut ja ega naised ka kondoomist alati just vaimustuses pole, aga meile ei meeldi ka soovimatud rasedused ning suguhaigused.