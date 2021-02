HUVITAV TEST ⟩ Need 36 küsimust viivad armastuse tärkamiseni

Tellijale

Kust need küsimused pärinevad?

Psühholoog Arthur Aron ning teised tema meeskonda kuuluvad teadlased viisid läbi uuringu, kas kahe võhivõõra vahelise lähedustunde tekkimist on võimalik kiirendada, kui nad küsivad teineteiselt konkreetseid isiklikke küsimusi. Need 36 küsimust loodigi selle uuringu läbi viimiseks ning on jagatud kolme komplekti, millest iga järgnev on isiklikum ning süvitsi minevam kui eelmine.

Läbi viidud katse põhineb ideel, et haavatav olemine julgustab läheduse teket. «Üks väga oluline omadus, mis kahe inimese vahelise lähedussuhte tekke ning arenguga seostub, on järjepidev, kasvav, vastastikune ning isiklik enese avamine oma kaaslasele,» selgitavad mõtet katse läbi viinud teadlased. Võib olla vägagi keeruline enese teise ees haavatavaks tegemine, see harjutus aga on loodud selle protsessi julgustamiseks ning kiirendamiseks.