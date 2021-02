Siiski tasub märkida, et viimasel ajal on rambivalguses üha rohkem särama hakanud ka väiksemad rinnad ning paljud uusimad moeröögatused lausa nõuavad, et nende kandja just eriti rinnakas ei oleks. Loe edasi, et teha tutvust kümne suurepärase põhjusega, miks me kõik peaksime väikeseid rindu rohkem armastama hakkama!