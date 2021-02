Sa ei peaks muretsema liiga palju selle üle, mis on elamiseks õige ja mis on vale viis. Iga inimene peab vaatlema oma elu ja selle mustreid ning siis otsustama, mis on antud olukorras parim võimalik valik ja lahendus. Igasuguste mentorite ja gurude õpetusi ei saa üks-ühele rakendada igale oma eluolukorrale, sest nüansid inimeste eludes on erinevad. Elumängus ei ole sellist asja, et üks suurus sobib kõigile. Ela nii, nagu oskad, lase end lõdvaks.