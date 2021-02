Ühel jaanuarikuu õhtul said kahe pere lapsed sünnipäeval kokku. Mänguhoos võtsime korraks aja maha, et rääkida sõprusest ja armastusest. Lapsed ütlevad ausalt välja nii selle, mis on armastus, kui ka selle, miks vahepeal lihtsalt tuleb lund süüa.