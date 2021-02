NÄDALAPROGNOOS ⟩ Armutu nädal kannab endas suhteprobleeme ning pinges olekut

Neljapäeval, 18. veebruaril lõppeb viimaks ometi mässumeelse Veevalaja valitsemine ning me siseneme koos Päikesega loomingulisse, spirituaalsesse ning intuitiivsesse Kalade märki . Tegemist on sodiaagiratta viimase märgiga, mis sümboliseerib ühtlasi lõppe ning lõpetatuse tunnet, seega võid end järgnevate nädalate jooksul leida minevikule mõtlemas ning kogetust vastuseid või sisekaemust otsimas. Olnut läbi kammides võid komistada mitmetele haavadele, mis kunagi korralikult ei paranenud või momentidele, mida sa ei osanud oma peas läbi töötada. Kalade hooaeg aitab sul mõista, mis juhtus,endale andestada ning oma ego haardest ja ühtlasi ka minevikust lahti lasta.

Kuigi võib jääda mulje, et Kalade valitsemine toob järgmistel nädalatel kaasa vaid malbust ning rahu, siis selle nädala reede näitab vastupidist. 19. veebruaril moodustavad romantiline ja väljapeetud Veenus ning primitiivne ja kirglik Marss omavahel ebasoodsa kvadraadi ning see energia toob pinnale suhetes allasurutud pingeid ning frustratsioone. Erilise tähelepanu alla satuvad seksuaalsed ning emotsionaalsed teemad. Kuigi see seis võib kaasa tuua kirge ning libiido tõusu, siis võid samas ka ülimalt kergesti vihastada, kui sa ei saa seda, mida soovid. Seega ei ole möödunud valentinipäevast hoolimata mitte kellegi jaoks tegemist just eriliselt romantilise nädalaga, pigem võivad üles kerkida suhteprobleemid, mida eile veel rooside ning šokolaadiga peita või leevendada üritasid.