Värskes uuringus vaadeldi paaride ebahügieenilisi harjumusi ja saadi teada, mida kõike üksteisega tegelikult jagatakse. End of Tenenacy Cleaning Londoni tellitud uuringus osales 4330 paari, kes valisid valikute hulgast asju, mida nad oma partneriga ühiselt kasutavad. Loe edasi, et teada saada, milliseid asju partnerid kõige enam ühiselt kasutavad ning miks see on halb mõte.