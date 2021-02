Täna tähistatakse eesti rahvakalendri järgi vastlaid, teise nimega lihaheitepäeva. See on liikuv püha, mis langeb noorkuuaegsele teisipäevale. Samuti tähistab see talviste lõbustuste lõppu ning alustab kristlikku paastuaega, mis kestab lihavõttepühadeni.