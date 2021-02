Sekspositiivsus on idee, et kogu seksuaalne aktiivsus on fundamentaalselt eluterve, senikaua, kuniks osalejad on andnud nõusoleku ja naudivad olukorda. Tänu selle uue suhtumise levikule oleme me hakanud sekselust palju ausamalt rääkima. Ometi jäetakse tsölibaat sageli vestlusest välja.