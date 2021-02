Ekspert avaldab liigutuse, mida mehed magamistoas meelsasti harrastavad hoolimata sellest, et naised seda jälestavad

Mõni mees arutab enne naisega läbi, kui voodis midagi uut katsetama hakkab, kuid enamik läheb lihtsalt vooluga kaasa eeldades, et küllap on südamedaam tema oskustest vaimustuses. Kuigi enesekindlus mõjub atraktiivsena, tuleks siiski partneriga arutada, mis talle meeldib ja mis mitte. Seksispetsialist Nadia Bokody väidab väljaandele Dailystar, et on avastanud ühe kindla liigutuse, mida mehed voodis meelsasti teevad, kuigi see pole naiste jaoks sugugi mõnus.