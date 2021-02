Sage nahahooldusviga, mis teeb näo kuivaks ja ketendavaks

Nahaekspert, Jasmina Vico, selgitab väljaandele Expressen, et palava duši all käimine on üks suurimaid karuteeneid, mida oma nahale talvel teeme. «Kuum vesi on näole kahjulik - see põhjustab punetust ja ärritust,» väidab spetsialist.

Mõnus soe dušš võib olla just see, mida õhtuti või hommikuti vajame, kuid Jasmina ei soovita kindlasti duši all nägu pesta. «Näonahk on õrn ning seda tuleb ka vastavalt kohelda. Duši all on veetemperatuur näopesu jaoks enamasti kõrgem kui vajalik ja see toob endaga kaasa punetava ja ketendava naha,» selgitab ekspert. Nägu on kõige mõistlikum pesta jaheda või leige veega.