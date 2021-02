DERMATOLOOGID HOIATAVAD ⟩ 5 populaarset ilutoodet, mida sa kindlasti kasutama ei peaks

Isegi kui tegemist on nahahoolduse kohta palju lugenud inimesega, siis ei pruugi enese infotulvast läbi närimine olla kuigi kerge, lisaks saabuvad pea igapäevaselt poelettidele ka uued tooted ja toimeained. Seega tasub interneti, sotsiaalmeedia ja sõbrannade asemel kuulda võtta just kogenud nahaarstide, kirurgide ja kosmeetikute sõnu, sest need inimesed töötavad nahaga päevast-päeva.

Enamikel nahaekspertidel on kindlasti välja kujunenud oma lemmiktooted, mida nad ka klientidele soovitavad ja need võivad erineda, siis ometi on mõned sellised tooted, mida eksperdid lausa ühest suust paluvad inimestel vältida. Kuigi mõnigi neist toodetest võib ka sinu koduses iluarsenalis olla, siis loe edasi, et teada saada, miks ka mõned väga levinud nahahooldustooted sulle ja su nahale hoopis kahjulikud on!