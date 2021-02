KOLUMN ⟩ Ingrid von Wicca: kõige suuremad türannid on tavaliselt need, kes on ohvrirolli kinni jäänud

Ohvriroll on praegu väga popp teema. Ma kuulen ikka siit ja sealt, kuidas teineteisele lajatatakse, et viimane tuleks oma ohvirollist või -positsioonist välja. Minu enda eksabikaasagi armastab mulle aeg-ajalt sellega lagipähe lajatada. See on tänapäeval selline sõimamise viis ja ma tunnen isiklikult mitmelt poolt, et inimesed pisendavad oma sitta käitumist ning selle tulemusi ja mõju teistele inimestele just sellesama fraasiga: «Tule välja oma ohvrirollist.»