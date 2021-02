MÜSTILINE KADUMINE ⟩ Mees astus turvakaamera vaateväljas oma korterisse ja... kadus jäljetult

9. jaanuaril astus San Fransisco elanik, 50-aastane Christopher Woitel oma korterisse. Kõik oli pealtnäha tavapärane, ehk vaid oli tema hoiakus näha kerget nukrust – käes kõlkus tal veinipudel. Kummaline on aga asja juures see, et peale seda keegi teda näinud.