Petmine on üks inimeste suurimaid hirme ja tagasilööke, mis suhtes ette võib tulla. Kas suudaksid kallimale andestada, kui oled just teada saanud, et ta on olnud kellegi teisega? Eesti neiud kommenteerivad, millised tunded neid pärast petta saamist valdasid ja kas nad oleksid nõus truudusetule partnerile teise võimaluse andma!