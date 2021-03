Pilt on illustratiivne.

Tänases saates kohtus Katrin Lust mehega, kes arvas, et netikasiino on avanud talle ukse unistustemaailma, kus raha teenimiseks on vaja vaid interneti ja arvutit. tegelikkuses polnud asi sugugi nii roosiline ja mees mängis end tohutusse kahjumisse.