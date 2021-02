Astroloogid arvavad, et oma tugevuste leidmiseks tasub vaadata ka päikesemärgi poole. See, millise tähemärgi all sa sündinud oled, võib ka viidata, mis on need põhjused, miks sinusse ära armutakse. Kui sa oma positiivseid külgi tead, saad neid veelgi rõhutada ning olla enesekindlam. Ja enesekindlus, nagu me teame, on ju vastupandamatu!