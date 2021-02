Krimiajaloost huvitatud inimestele pole Sodiaagimõrvari ehk Zodiac Killeri nimi kindlasti võõras. Kuid kas te olete kuulnud tema kuritegudest inspiratsiooni saanud jäljendajast, keda kutsuti New Yorgi Sodiaagimõrvariks?

1960ndate lõpus ja 1970ndate alguses elasid Põhja-California inimesed sarimõrvari hirmu all. Tapja võttis sihikule peamiselt paarid, kes nautisid eraldatud parklates teineteise seltskonda. Oma tegudest teavitas ta ka ajakirjanikke, saates San Francisco väljaannetele mitu kirja, millest paljud olid kodeeritud.

Mehe sõnutsi on tema hingel 37 mõrva, kuid võimud on suutnud teda kindlalt siduda vaid seitsme ohvriga, kellest kaks jäid ellu. Pseudonüümi Sodiaagimõrvar kasutas ta esimest korda kirjas, mille saatis 7. augustil 1969 väljaandele The San Francisco Examiner. «Lugupeetud toimetaja, siin räägib Sodiaak,» seisis kirjas.