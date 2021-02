Unenäod on siiani suur müsteerium. Kummalisel kombel näevad paljud inimesed ka sarnaseid unenägusid, olgu need siis ämblikutest, avalikus kohas alasti olemisest ja või sellest, et keegi ajab neid taga. Alt leiad selgitused, mida see tähendab, kui kellegi eest unenäos põgened!