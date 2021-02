Erinevatest arvamustest ning harjumustest olenemata on mõnel viljal ikkagi väga selge eelistus, kas ta säilib ja hiljem ka maitseb paremini külmkapis olnult või hoopis sealt väljaspool. Selleks, et lõpetada kõiksugused vaidlused ning vältida viljade asjatut roiskumist, tuleb sulle abiks järgmine nimekiri. Eraldi on välja toodud ka kõige enam debatti tekitanud viljade säilitamine.