Moskva mees võeti vahi alla pool sajandit pärast grupivägistamises osalemist

Võimuesindaja ütles meediale, et 25. oktoobril 1974. aastal vägistati Izmailovski maanteel 17-aastane tütarlaps. Avati kriminaaltoimik ning tehti kindlaks kolm kahtlusalust.

Advokaat Vladimir Neupokojevi sõnul tõenäoliselt siiski meest reaalne vanglakaristus ei oota. Kõige suurema tõenäosusega sulgetakse toimik aegumise tõttu – vägistamise puhul on see 15 aastat. Sellest hoolimata võetakse talt ära teatavad õigused, näiteks ei tohi ta töötada teatud ametiasutustes, ka ei saa ta enam mõningaid viisasid.

Vanainimese arreteerimist räigete kuritegude eest on Venemaa lähiajaloos veelgi juhtunud. Näiteks kirjutas Topnews.ru 80-aastasest naisest, keda 2019. aastal süüdistati mitmes mõrvas. Vana naine tunnistas ka teod üles. Seejuures oli ta tapnud 52-aastase mehe, kes temalt tuba üüris; 2005. aastal oli naine tapnud seitsme-aastase naabritüdruku, kes teda oma mängimisega häiris ning lõpuks tunnistas vanake üles ka, et on tapnud oma 77-aastase sõbranna aastal 2013.