PÄEVAPOKAAL ⟩ Tuludeklaratsiooni täitmine - vähem meeldiv kui koroonatest!

Seekord tuleb juttu sellest, miks Triin parajasti eneseisolatsioonis on ning mis tunne oli teha elu esimest koroonatesti. Madis väitleb tulihingeliselt selle üle, miks talv on kõige kohutavam aastaaeg ning Triin käis vastlapäeval lõikelauaga kelgutamas. Viimasena täiskasvanumuse tippteema ja põhjus, miks talv on tore - tuludeklaratsioonide esitamine!