VEINIEKSPERDI JUHISED ⟩ 8 lihtsat nõksu, mille abil ka algaja veinifänn endale maitseva joogi valib

Hea uudis on see, et tavalise veininautlejana ei ole tegelikult üldse keeruline oma maitsest rohkem teada saada ning selleks on vaja teha vaid mõned lihtsad sammud. Pole vahet, kas sa lihtsalt ei tea veinist väga palju või oled alles viinamarjarüüpe nautimise tee alguses, igal juhul tasub pisut oma veiniharjumuse üle järgi mõelda. Oma maitse parem tundmine aitab sul veiniriiulite vahel paremini orienteeruda, oma raha eest paremat kvaliteeti saada ning inimesed, kes naudivad veini koos toiduga, oskavad peale järgneva listi läbi lugemist järgmise õhtusöögi kõrvale kindlasti veelgi paremini sobiva veini valida!