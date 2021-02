PROGNOOS ⟩ Kaladesse liikunud Päike toob kõigi sodiaagimärkide ellu tundlikkust, aga ka ärilisi edulugusid

Kuna Kalade näol on tegemist tundliku ning emotsionaalse veemärgiga, siis kannab ka tema valitsusaeg endasse vaatamist, peegeldusi ning tundelisi võnkeid. Seega haara ligi salvrätikukarp, jäätisetops või veiniklaas, sest järgmise kuu aja jooksul tunned sa tõenäoliselt rohkem tundeid, kui teiste sodiaagimärkide valitsuskepi all.

Just nüüd vaatad sa kogu oma elu läbi tunnete prisma ning võib tekkida ka tahtmine sõprade ja sugulastega vanu häid aegu meenutada, kuna Kalad kannavad endas ka väga tugevaid sentimentaalseid energiaid. See pole aga halb, sest nagu me teame, võib just minevikus peituda tõde, mis aitab meil tuleviku poole edasi liikuda.