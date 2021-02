Mida sa tegelikult sellises olukorras vajad, on efektiivne ning veidi rohkem pingutust nõudev hooldusrutiin, mis juba tekkinud probleemi igakülgselt lahendama asub. Kui huuled on juba lõhenenud või ketendavad, siis see, mida sa oma huulte pinnal tegelikult näed, on surnud naharakkude kogumid. Seega tuleb kõigepealt eemaldada just see surnud nahk, et su musisuu tõeliselt elule ärgata saaks.