NÄDALAPROGNOOS ⟩ Viimaks ometi üks positiivsete edulugude ning meelelise romantikaga laetud nädal!

Nädala taevased liikumised saavad alguse kolmapäeval, 24. veebruaril, mil julge Marss moodustab trigooni muutliku Pluutoga ning aitab sul uuesti proovida ning taas jalgele tõusta, kui elu su maha murdnud on. Selle asemel, et lasta oma vigadel end heidutada ning takistustel end piirata, andku nad sulle hoopis tugevust ning motivatsiooni juurde, sest järgmise seitsme päeva planetaarsed liikumised võivad sind väga edukalt mäetippudele lükata!

25. veebruaril, neljapäeval, tunned sa aga kosmose energiates säravat muutust, sest just siis siseneb südamlik ning luksuslik Veenus Kalade märki, ujutades meid kõiki üle romantika, võluvuse ning selliste vaibidega, mille embuses võiks lausa õndsalt surra. Veenus on Kalades kõrgendatud olekus, mis tähendab, et armuplaneet on selles märgis eriliselt jõuline. Just nüüd on ideaalne aeg armumiseks, luulesse sukeldumiseks ning oma südame ja kujutlusvõime aktiivseks avastamiseks. Ka moodustab 25. veebruaril Kalades olev Päike sekstiili individualistliku ja ekstsentrilise Uraaniga, mis julgustab meid kõiki maailmaga omas tempos suhestuma ning veelgi ehtsamalt sina ise olema.