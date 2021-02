Sõprussuhted on elus meeletult suure tähtsusega. Just sõbrad on need, kellega saad jagada nii madalseise kui ka elu säravamaid hetki. Alt leiad, millised iseloomuomadused teevad inimesest tõeliselt hea sõbra ja vastupidi - millistest inimestest peaksid heaga eemale hoidma!