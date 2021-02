AASTAPÄEVALAUALE ⟩ Kui kilud pole sulle, proovi neid pidulikke retsepte

Piprase ürdipeekoni suupisted

Kuna peekon on suupiste kõige rammusam osa ning ülejäänud koostisosad on võrdlemisi figuurisõbralikud, siis ei näe treener põhjust, miks tasakaalukalt toitudes vahel harva ning peolauda kattes endale natuke rasvasemat peekonitükki lubada ei tohiks.

Peekonisse peidetud seasisefilee päikesekuivatatud tomatitega

Kelneri sõnul on seasisefilee niivõrd taine tükk ja väikese rasvasisaldusega, et on võrreldav kanafileega, tänu millele ei tohiks ka figuurijälgijad selle söömist karta. „Ka selle ümber keeratav peekon kaotab ahjus küpsetes rasva ja muutub mõnusalt krõbedaks,« lisas ta. Serveerimiseks soovitab ta aga salatit. „Salat muudab roa värskemaks ning tänu sellele ei ole pärast söömist ebameeldivalt raske olla,» ütleb treener lõpetuseks.