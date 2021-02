India keskklassi peres kasvamine tähendab seda, et pühapäeviti tehakse õliga peamassaaži ja juuksed punutakse kahte patsi. Laste jaoks on see üsna ebameeldiv, eriti teismelistele tüdrukutele, kes on hakanud just poiste vastu huvi tundma. Üks India tüdruk kirjeldab all oma kogemust.