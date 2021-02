Selleks, et tabusid murda ning ennast ise hästi tunda ei ole üldse palju vaja, tuleb lihtsalt elada oma tõde. Portaalis Reddit küsisgi üks kasutaja meestelt, et mis on need asjad, mida nad väga naudivad, hoolimata sellest, et ühiskond neid plikalikuks peab. Vastused on üsnagi silmiavavad, sest mitte ükski neist täiesti tavapärastest asjadest ei peaks kuuluma vaid ühe soo esindajate ampluaasse.