Samade inimestega aja koos veetmine võib olla küll meeldiv (kui su lähedased on meeldivad), ent vahelduse puudumine on siiski väga väsitav. Veelgi hullemaks osutub paljude jaoks aga see, et kitsukeste elutingimuste puhul pole kodus istujal võimalik üksi olla. Siin aga tuleb appi väike igapäevane luksus - duši all käimine.