Tätoveeringu tegemine. Pilt on illustreeriv.

Ühismeediaportaalist TikTok on levimas trend, kus inimesed jagavad kõige rumalamaid tätoveeringuid, mis nende keha katavad. Kuigi «häid» võistlejaid on teisigi, siis ühe Kentuckys elava naise tätoveering on oma halva ajastuse tõttu võidule küll kindel kandidaat.