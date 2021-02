RETSEPT ⟩ Kreemine espresso martiini lükkab nädalavahetuse käima

Õnneks on kodukontori reeglid pisut leebemad ja esimese kokteili võib endale lubada ka enne kella viit õhtul. Kui ka sina pead täna tööpäeva lõpuni siiski veel vormis olema, ent kibeled juba nädalavahetust tähistama, siis ehk on tänane retseptisoovitus espresso martiini just sulle!