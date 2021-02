Armunud olemine on vaimustav tunne. Sa justkui hõljuksid ringi mingis mõnusas udus ning kõik mõtted on hõivatud uue kaaslase ja teie tulevikuplaanide poolt. Kuid miks armumine praegu teemas on? Aga loomulikult sellepärast, et armuplaneet Veenus on sisenenud unistavatesse Kaladesse!