Kellele ei meeldiks aeg-ajalt klaasikest šampust või veini nautida? Alkohol võib tekitada hea tuju ja aidata pingeid maandada, kuid sel on kehale ka mitmeid teisi mõjusid. Saa teada, millised on need 7 ootamatut mõju, mida alkohol meie tervisele avaldab!