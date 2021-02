Legendaarne Brasiilia jalgpallur Pelé tegi uues dokumentaalfilmis šokeeriva ülestunnistuse oma probleemsete abielude ja armuafääride kohta. Kolmekordne maailmakarika võitja avaldas, et kuna tal oli nii palju kõrvalsuhteid, siis tal pole õrna aimugi, kui palju järglasi talle sündida võis.

Pelé (kodanikunimega Edson Arantes do Nascimento) on maailma üks parimaid jalgpallureid. Jalgpalliikoon on abielus olnud kolm korda ning ta elab praegu koos oma kolmanda naise Marcia Aokiga. Paar oli kohtamas käinud kuus aastat, enne kui nad 2016. aastal abiellusid.