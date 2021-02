Laupäev, 16. oktoober 2004 algas Kihelkonna külje all Papissaares väikeses kollases talumajas nagu iga teine päev. Üheksa-aastane Tambet ärkas hommikul torisedes üles – nimelt tahtnud ta hommikusi lastesaateid näha. Ei osanud aga pojale võileibu teinud ema arvata, et need jäävad viimasteks, mis ta oma lapsele annab.

Seejärel sättis ema end raamatukokku ja uuris veel, mida pojale lugemiseks tuua. «Võta midagi põnevat, aga mitte tarkuseraamatutest, need on mul kõik loetud,» vastanud poeg.

Laupäeva lõunast jõudis ema raamatukogust tagasi, kui mees teatas, et Tambet on pahandust teinud ja käskis poisi üles otsida. Naine näeb ka, et kohale on kutsutud tuletõrje kustutama naabrimehe autoromu, mille poiss olevat põlema pannud. Vähemalt nii arvatakse. «Poiss sai sigadusega hakkama, mine otsi ta üles,» öelnud Tambeti isa Karl ema Pillele.