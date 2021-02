TEADLANE ÕPETAB ⟩ 4 näpunäidet, mille abil poest kvaliteetne sealiha koju tuua

Kuidas poeriiulite vahel laia tootevaliku juures siis sealiha kvaliteeti ikkagi hinnata ja oma toidulauale see kõige parem toode valida? Maaülikooli Toiduteaduse ja toiduainete tehnoloogia õppetooli lektor Kristi Kerner jagab mõned lihtsad nipid, mida aluseks võttes saab tarbija toidupoes hinnata liha kvaliteeti.

1. Loe etiketil toodud infot

Erinevates riikides toodetud liha kvaliteet on erinev. Tarbijana on otsuse tegemisel väga oluline lugeda etiketil toodud infot, sest see aitab liha paremini valida. Nii värske, jahutatud kui ka külmutatud sea-, lamba-, kitse- ja kodulinnuliha puhul on tootjal seadusest tulenev kohustus tuua pakendil välja riik, kus loom on sündinud, kasvanud ja tapetud. Juhul, kui siga on näiteks sündinud, kasvanud ja tapetud samas riigis, siis pannakse pakendile ka üks päritoluriik. Näiteks tuuakse seda välja kodumaise värske sealiha pakendil «Päritolu: EESTI».

2. Eelista kodumaist

Eesti sealiha kvaliteediga võib rahul olla ning tihti on see importlihast kvaliteetsem. Kodumaine liha on alati värskem, saame osta külmutatud liha asemel ka kõigest jahutatud toodet. Lisaks põhjustab loomade transport pika vahemaa taha neile pahatihti ka suurt stressi, mida loomad Eestis tunduvalt lühemate vahemaade ning heade pidamistingimuste tõttu taluma ei pea. Seetõttu on loomad ka stressivabamad ja liha kvaliteetsem.

3. Pööra tähelepanu liha värvusele ja õrnusele

Liha õrnust saab hinnata visuaalselt sellele peale vaadates. Kuigi arvatakse, et hele liha on õrnem kui tume liha, siis tegelikult sisaldab heledam liha hoopiski rohkem vett. Hilisemal kuumtöötlemisel, olgu selleks siis küpsetamine, praadimine, grillimine vms, kaotab see palju vett ja võib muutuda tuimaks. Tumedam liha on aga mahlakam ja õrnem.

4. Tunne huvi looma pidamistingimuste vastu

Suurt tähelepanu tasub pöörata ka loomade heaolule, mida reguleerivad nii Eesti kui ka Euroopa Liidu õigusaktidega sätestatud loomapidamisnõuded. Näiteks on kehtestatud eraldi Põllumajandusministri määrus nr 80, mis paneb paika sigade pidamise nõuded. Kui talumees aga oma toodangut müüa tahab, siis peab ta järgima seadusi ning pöörama sealjuures lisaks pidamistingimustele tähelepanu ka tasakaalustatud söödale.