Petjaid kokku viiva veebisaidi tiim on oma statistika abil teinud kindlaks selle, millal kõrvalehüpe kõige tõenäolisemalt aset leiab.

Neil päevil on üha kergem üle aisa lüüa, sest netiavarustes on väga palju veebilehti, mis just afääride vahendamiseks loodud ongi. Nende saitide rohkuse tõttu saame üha enam aimu ka petmise statistilisest taustast.