Sinu jaoks on algamas uus ajastu. Taevas on ettekuulutus suurteks muutusteks, nii sisemisteks kui välimisteks. Mis täpselt käivitas sinu elus muutuste ratta, on keeruline selgelt välja tuua. Võimalik, et kogemustepagas sai täis ning nüüd ongi lihtsalt käes aeg uue etapi jaoks. Mustrid sinu elus nüüd lagunevad ning illusioonidele ei ole enam kohta. Kuivõrd sa võtad ise ette lasta vabaks teiste süüdistamine ja sajatamine, seda kiiremini ja valutumalt möödub sinu enda transformatsioon.