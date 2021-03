Ma olen terve elu unistanud, et minust saab keegi, et ma teen palju tööd, puudutan läbi selle kuidagi maailma tervikuna, muudan seda. Ma olen terve oma senise elu unistanud reisimisest, ilusatest asjadest, kohtadest ja vaadetest. Ma olen vist alati olnud see inimene, kellel ei ole probleemi ära jalutada inimeste ja olukordade juurest ning ma tunnen suurt rahuldust oma saavutustest. Isegi, kui see saavutus on olnud see, et olen pidanud mõne inimese jäädavalt oma elust välja lõikama.