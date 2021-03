Pole küsimustki, et elukeskkond mõjutab suurel määral meie vaimset heaolu. Feng shui reeglid võimaldavad meil oma pesa niimoodi ümber korraldada, et see täituks rõõmu ja positiivse energiaga. Alt leiad, kuidas peaksid kodu sisustama, et see oleks küllastunud sooja ja turvalise energiaga!