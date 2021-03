Terroristid röövisid Nigeerias internaatkoolist 300 tüdrukut

Legit vahendab, et kuritegu toimus reede hommikul. Terroristid tormasid kooli ja esialgse info kohaselt sai mitu turvameest vigastada. Enne kooli ründamist olid kurjategijad hõivanud ka ühe lähedalasuva kontrollpunkti.

Politseikomissar Abutu Yaro ütles, et käivitatud on päästemissioon. Relvastatud meeskonnad on saadetud piirkondadesse, kus orbudekodust pärit tüdrukuid kahtlustatakse olevat.