Meie Sõbranna.ee toimetuses teadsime, et Vapiano on ikka see pitsa ja pasta koht. Omavahel arutledes jõudsime järeldusele, et lopsakad portsjonid sageli magustoidu jaoks ruumi ei jätagi ning seetõttu ei teadnud me midagi ka pakutavatest valikutest. Kuid tuleb välja, et itaaliapärased magustoidud on täpselt sama vaimustavad, kui sealsed soolased toidud.