Enda eest hoolitsemine on hea viis, kuidas stressirohkel ajal end veidigi paremini tunda selle mõju on korraga tunda nii füüsiliselt kui ka vaimselt. Et talvest tuhmunud nägu kevade saabumiseks klaariks saada, tasub vähemalt kord nädalas võtta ette rutiinne hooldus.