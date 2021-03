Tähista naistepäeva, annetades abivajajatele hügieenitarbeid

Poliitikud pole vahepeal pidanud vajalikuks vähendatud maksumäära taas kehtestada. Samal ajal elas Statistikaameti andmetel 2019. aastal absoluutses vaesuses üle 2% ja suhtelises vaesuses viiendik Eesti elanikkonnast. Paljudel on raskusi nii toidu kui ka igapäevaste hügieenitarvete ostmisega. Igapäevase hügieenitarvete alla kuuluvad menstruatsiooni ajal kasutatavad tooted. See on pidev kulu, millest naised loobuda ei saa. Paljudel naistel ja tüdrukutel puudub raha hügieenitarvete ostmiseks, mistõttu võivad nad igal kuul jääda eemale ühiskonnaelust – koolist, töölt, huviringidest.

Solidaarse naistepäeva kampaania kogub annetusi, et toetada menstruatsiooniks ja suuhügieeniks vajalike tarvetega Toidupanka, Pärnu Naiste Tugikeskust, Tartu Naiste Tugi- ja Teabekeskust, rahalistes raskustes peresid toetavat TEEL MTÜ-d ja Eesti Pagulasabi. Suuhügieenivahendeid kogutakse sel aastal esimest korda ja seda põhjusel, et vägivallal on varjatud tagajärg, mis kaasneb vägivaldse suhtega ja sellest väljumisega. Pärnu Naiste Tugikeskuse juhi Margo Orupõld selgitab: «Pingeolukorras inimesel on pinges kogu organism. See jätab jälje. Ka terastross katkeb ühel hetkel. Kui pinge langeb, tekivad füüsilised järelnähud. Oleme tähele pannud, et vägivaldsest suhtest väljunud naiste hambad lähevad korrast ära, juuksed kukuvad välja.»