19. veebuarist 20. märtsini liigub Päike läbi Kalade tähemärgi, mida valitseb hetkel koduselt Kalades viibiv Neptuun. See planeet on oma mõjus üks keerukamaid, kuna toimib tavaliselt nähtamatult pinna all, pannes olemasolevad vormid lahustuma, kuni lõpuks märkame ja imestame - mis on juhtunud?!