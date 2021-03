ÜHA POPULAARSEMAD ⟩ Kas kofeiinilisandiga toidud on tõesti tervisele ohutud?

Ammu enam ei ole valikus vaid kofeiinitabletid või siis energiajoogid, sest kofeiini lisatakse üha enam ka igasugustele «tavapärastele» toitudele: kommid, hingeõhupastillid, näts, müslibatoonid jms. Tarbijale on sellised «energialaksu» lubavad toidud kindlasti ahvatlevad, sest neid on veelgi lihtsam käigu pealt sisse ampsata kui tassikest kohvi. Ent toodete arvu kasvuga kasvab mitmetes tarbijates ka mure: kas sel viisil kofeiini tarbimine on ikka hea mõte? Kas see on inimese organismile ohutu?